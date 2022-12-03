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Минфин США: Россия может продавать нефть в пределах лимита цен через G7

Егор Провоторов
В мире
Минфин США: Россия может продавать нефть в пределах лимита цен через G7
Фото: depositphotos

Российская сторона может продавать нефть в рамках установленного лимита через поставщиков услуг «Большой семерки», оставаясь на мировом рынке, или действовать через проводников за пределами G7, ограничив объем собственных продаж, говорится в опубликованном в пятницу, 2 декабря, сообщении Минфина США.

В случае отказа от торговых отношений с «Большой семеркой» Москва, по словам представителей американского ведомства, потеряет «преимущества первоклассных сервисов» этого политического блока. В противном случае РФ «может положиться» на поставщиков услуг за пределами G7, масштаб которых «ограничен, более дорог и менее надежен», говорится в опубликованном документе.

Также отмечается, что с учетом предложенной Вашингтоном «альтернативы», сохранить объем продаж на прежнем уровне — «в экономических интересах» российской стороны, пишет РИА Новости.

Накануне стало известно, что государства «Большой семерки» и Австралия достигли консенсуса относительно введения предельной стоимости на приобретение российской нефти на уровне 60 долларов за баррель.

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