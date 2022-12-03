Удача в делах, прибыль и гармония в отношениях: гороскоп на 2023 год для Близнецов

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Что приготовил 2023 год Близнецам? Прогнозом и советами представителям самого коммуникабельного знака зодиака для сайта «Вечерней Москвы» поделилась ясновидящая Кажетта.

Этот год будет для Близнецов весьма благоприятным. Представители знака, связанные с каким-либо бизнесом, увидят неожиданный рост в своем деле. Откроются новые возможности для получения прибыли, и в результате доходы возрастут.

Те Близнецы, которые долгое время страдали от какого-либо заболевания, получат облегчение от болезни. Те, кого беспокоят ненужные расходы, научатся распоряжаться деньгами разумно.

В этом году Сатурн, являющийся повелителем вашей судьбы, пройдет транзитом в доме удачи. Благодаря этому вы получите фантастические преимущества, если не испортите карму неэтичными поступками.

В этом году у Близнецов есть все шансы получить полную поддержку от старших коллег и родных. Не исключена и финансовая помощь с их стороны.

Звезды советуют: поскольку Сатурн является управителем кармы, следите за своим моральным обликом, иначе вы можете столкнуться с потерями.

В этом году Юпитер пройдет транзитом по вашему десятому дому. К 22 апреля 2023 года будет проходить транзитом в десятом доме, поэтому вы добьетесь прогресса в своей сфере деятельности. В бизнесе будет значительная прибыль, а если вы наемный работник, можете рассчитывать на повышение на своем рабочем месте. Также появятся шансы на поездку за границу.

Этот год будет благоприятным для тех, кто хочет начать новый бизнес. Однако с 22 апреля 2023 года и до конца года Юпитер будет проходить транзитом в одиннадцатом доме. Раху уже будет находиться в одиннадцатом доме и останется в одиннадцатом доме до октября. В связи с этим могут возникнуть препятствия в работе, которую вы будете выполнять.

Кроме того, с апреля 2023 года по октябрь 2023 года может возникнуть напряженность в отношениях с партнером. В это время напряжение в ваших отношениях может углубиться, и ситуация может обостриться, что приведет к расставанию. Однако, как только Раху изменит свой знак зодиака 30 октября 2023 года, вы наконец-то сможете наслаждаться гармонией в паре.