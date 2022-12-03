Ирина Салтыкова намекнула на алкозависимость Андрея Губина

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Долгое время звезда 1990-х, певец Андрей Губин не появлялся на публике по причине тяжелого заболевания. Помимо этого вокруг артиста ходят слухи о его пристрастии к алкогольным напиткам, однако несмотря на это он пришел поддержать коллегу Ирину Салтыкову на передачу «Суперстар! Возвращение».

Звезде «Брата-2» не удалось пообщаться с Губиным лично, однако позднее она призналась журналистам, что очень за него переживает. Судя по интервью певица, она верит, что у музыканта имеются проблемы со спиртным, несмотря на то, что сам Андрей отвергает все домыслы на этот счет.

— Жалко парня. Вообще грустно, ведь от алкоголя столько людей потеряли. Ужасно! Ладно, когда природа тебе подсовывает какую-то болезнь, а тут… Не все справляются, — заявила Салтыкова, слова которой приводит портал StarHit.

Накануне певец и композитор Игорь Николаев высказал желание снова увидеть Андрея Губина на сцене и даже предложил ему записать совместную композицию. Он также рассказал о давнишнем конфликте с Губиным из-за песни.