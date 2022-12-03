Легковушка врезалась в препятствие на Киевском шоссе возле метро «Румянцево»

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Россия, Москва, поселение Московский, Киевское шоссе, 20-й километр Карта всех событий

Легковой автомобиль въехал в препятствие на 19 километре МКАД возле станции метро «Румянцево». Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 3 декабря.

— На 19 километре Киевского шоссе возле метро «Румянцево» легковой автомобиль въехал в препятствие. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — говорится в сообщении.

По данным департамента, после ДТП для движения был недоступен правый ряд МКАД в сторону области. Позже движение на участке восстановили.

На Северо-восточной хорде (СВХ) в районе дома номер 27 по Лосиноостровской улице в ночь на субботу, 3 декабря, произошло ДТП. Там легковой автомобиль врезался в ограждение трассы.