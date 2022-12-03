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Автомобиль врезался в ограждение на СВХ в Москве

Егор Провоторов
Происшествия
Автомобиль врезался в ограждение на СВХ в Москве
ДТП на СВХ в Москве / Фото: Дептранс Москвы

На Северо-восточной хорде (СВХ) в районе дома номер 27 по Лосиноостровской улице произошло ДТП. Как сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы (Дептранс), там легковой автомобиль врезался в ограждение.

По информации ведомства, авария произошла на СВХ в направлении проспекта Мира. Движение не затруднено, на месте работают оперативные службы столичного региона.

В настоящий момент обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших в результате инцидента уточняются, говорится на канале «Дептранс. Оперативно» в Telegram.

Накануне в центре Москвы произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла. Авария случилась на Бутырском Валу в районе дома № 2 днем в пятницу, 2 декабря. На непродолжительное время съезд на Бутырский Вал с улицы 1-й Тверской-Ямской был перекрыт полностью.

Еще одно ДТП произошло на МКАД утром в пятницу, 2 декабря. В районе 2-го километра Московской кольцевой автодороги перевернулся легковой автомобиль.

Происшествия Северо-Восточная хорда (СВХ) Москва ДТП
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