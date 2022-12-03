В США представили новый стратегический стелс-бомбардировщик

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Американская военная компания Northrop Grumman вечером в пятницу представила новейший стратегический бомбардировщик B-21 Raider, созданный по технологии «стелс». Трансляция события велась на сайте производителя.

Презентация проходила на заводе в городе Палмдейл штата Калифорния. На мероприятии присутствовал министр обороны США Ллойд Остин.

Northrop Grumman позиционирует свой бомбардировщик как единственный в мире самолет шестого поколения. B-21 Raider, по заявлениям производителя, способен достичь любой точки мира, нести ядерные и неядерные вооружения и преодолевать передовые системы ПВО.

Поднять Raider в воздух планируется в следующем году. ВС США планируют приобрести не менее сотни таких самолетов.

16 ноября Воздушно-космические силы России получили партию новейших истребителей Су-34. До конца года войскам будет предоставлена еще одна поставка самолетов. Вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров тогда заявил, что российская промышленность стабильно выполняет ключевые задачи оборонно-промышленного комплекса.