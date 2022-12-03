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Экономист перечислила платежи по ЖКХ, от которых жильцы могут отказаться

Георгий Соланович
Общество
Экономист перечислила платежи по ЖКХ, от которых жильцы могут отказаться
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Жильцы могут отказаться от дополнительных услуг, предоставляемых управляющей компанией дома. Об этом сообщила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.

Она подчеркнула, что отказаться от оплаты воды, водоотведения, вывоза мусора, электро- и газоснабжения, отопления и поставок ресурсов невозможно, однако жильцы могут исключить из договора оказания допуслуг, таких как страхование помещений, телевидение, видеонаблюдение и услуги консьержа.

Финогенова отметила, что право на отказ от неактуальных предложений у жильцов есть согласно российскому законодательству, передает агентство «Прайм».

С 1 декабря в столичном регионе поднялись цены на услуги ЖКХ. В последний раз тарифы в Москве за квартплату повышались летом текущего года. Так, в июле ставки за «коммуналку» выросли на шесть процентов. Изменились тогда и тарифы на капремонт. Отныне же цены на данные услуги выросли в среднем на девять процентов. «Вечерняя Москва» решила узнать, на сколько подорожала квартплата и какие льготы и субсидии положены горожанам.

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