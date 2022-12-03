Российская система сможет определять плагиат в IT-сфере

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Интеллектуальная система, созданная в Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), позволит определять плагиат в сфере IT и вычислять программистов-вирусописателей. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Future Internet.

— В основе любой программы лежит исходный код, представленный в виде текста, написанный на одном из языков программирования. Языки состоят из различных синтаксических наборов правил и комбинаций знаков. Большинство случаев плагиата подразумевают использование чужих наработок, — пояснили в университете.

Интеллектуальная система ТУСУРа, по словам создателей, будет находить признаки авторского стиля по исходному коду. Кроме того, разработка сможет распознавать и сгенерированные машиной коды.

Средняя точность определения авторства в тех случаях, когда программист владел двумя языками программирования, составила 87 процентов, тремя и более языками — 76 процентов. В случае анализа искусственно сгенерированного кода система не допускала ошибок в 81,5 процента случаях, заключили в университете.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство России готово компенсировать до 80 процентов средств на доработку программного обеспечения для предприятий вместо импортных решений.