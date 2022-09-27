Мишустин: Правительство компенсирует компаниям затраты на внедрение отечественного ПО

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Правительство России готово компенсировать до 80 процентов средств на доработку программного обеспечения (ПО) для предприятий вместо импортных решений. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник, 27 сентября.

— Правительство готово компенсировать заказчикам большую часть, до 80 процентов, средств, нужных на доработку ядра продукта под их, соответственно, требования. На такие цели будем выделять специальные гранты, — сказал председатель правительства.

Так, финансовая поддержка будет предоставляться компаниям, которые закупили зарубежные программы, в случае если они откажутся от приобретенных продуктов. Второй подход к реализации отечественного ПО будет осуществляться в рамках разработки продукта собственными передовыми ресурсами.

Данная мера уже применяется в сферах электроэнергетики, химии и нефтегазовом секторе. Глава кабмина отметил, что правительство реализует проекты по развитию отечественного софта в связи с поручением президента Владимира Путина обеспечить полную независимость от иностранных аналогов.

При этом Мишустин рассказал об уже успешных результатах в сферах транспорта, сельского хозяйства, торговли, связи и металлургии. На развитие и успешное функционирование отраслей, как уточняется, направлено около сотни проектов на общую сумму свыше 140 миллиардов рублей.

Однако со стороны компаний планируется потратить больше 900 миллиардов рублей, уточнил он. Мишустин также обратился к якорным заказчикам и добавил, что создание условий для появления отечественных IT-решений и вывод их на рынок — это общее дело правительства и бизнеса, передает ТАСС.

В начале сентября Путин поручил принять меры для обеспечения технологической независимости РФ от используемого в настоящее время иностранного программного обеспечения.