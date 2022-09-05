Путин поручил принять меры для обеспечения технонезависимости РФ от иностранного софта

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил принять меры для обеспечения технологической независимости РФ от используемого в настоящее время иностранного программного обеспечения. Соответствующий указ появился на сайте Кремля в понедельник, 5 сентября.

Согласно тексту документа, глава государства приказал проработать условия использования иностранного софта в стране, поскольку в его отношении невозможно добросовестное исполнение обязательств.

В июле председатель комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко заявил, что увеличение спроса на российское программное обеспечение откроет новые возможности для московского ИТ-сектора.

В первую очередь в переходе на полностью отечественный софт нуждаются государственные компании и крупный бизнес. В остальных отраслях импортозамещенное ПО будет появляться более медленно. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.