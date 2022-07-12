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Депутат МГД Головченко: Расширение спроса на российское ПО даст новые возможности ИТ-сектору столицы

Георгий Соланович
Город
Депутат МГД Головченко: Расширение спроса на российское ПО даст новые возможности ИТ-сектору столицы
Фото: duma.mos.ru

Увеличение спроса на российское программное обеспечение откроет новые возможности для московского ИТ-сектора. Об этом сообщил председатель комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко во вторник, 12 июля.

— Под влиянием внешних санкций из России ушли иностранные компании, которые предоставляли большой комплекс программного обеспечения для различных сфер экономики. Однако сектор ИТ — это сфера, в которой нет границ, и уже давно наши специалисты производят собственное программное обеспечение, которое более чем конкурентоспособно, и переход на отечественные решения даст сфере информационных технологий шанс на интенсивнейшее развитие, — заявил Головченко.

По его словам, в данный момент в рамках импортозамещения идет расширение использования отечественного ПО. Так, на российский софт переходит строительная отрасль столицы, например, Главное управление Москомархитектуры. В ближайшем будущем все градостроительные проекты Москвы получат дублирование в российском ПО.

Депутат МГД заключил, что ИТ-отрасль занимает значительную долю экономики города — с начала года информационный сектор обеспечил 5,6 процента налоговых и неналоговых поступлений в бюджет. При этом увеличение спроса на отечественное ПО откроет перспективы для стартапов в данной сфере и тем самым поднимет инвестиционную привлекательность столицы, передает агентство городских новостей «Москва».

В первую очередь в переходе на полностью отечественный софт нуждаются государственные компании и крупный бизнес. В остальных отраслях импортозамещенное ПО будет появляться более медленно. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков, комментируя выделение 37,1 миллиарда рублей на новые разработки до 2024 года.

Мосгордума IT-индустрия импортозамещение
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