«Громадные дыры»: в каких сферах России придется заменить иностранное ПО

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В первую очередь в переходе на полностью отечественный софт нуждаются государственные компании и крупный бизнес. В остальных отраслях импортозамещенное ПО будет появляться более медленно. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков, комментируя выделение 37,1 миллиарда рублей на новые разработки до 2024 года.

Эксперт подчеркнул, что в России многие процессы в крупных компаниях и банковских структурах построены на иностранном ПО: например, программа Oracle помогает бизнесу сохранять информацию о клиентах. С таким хранилищем сложно обращаться вручную: число записей может исчисляться миллионами. Для него используется специальный язык программирования. Также бизнесу помогало ПО компании SAP, которое автоматизирует рутинные задачи в бухгалтерии, управлении сотрудниками компании, логистике товаров и многом другом. Если в компании хорошо выстроены все процессы, использование такого ПО помогает удешевить конечный продукт для покупателя. Обе компании ушли из России, уточнил собеседник «ВМ».

Для некоторых иностранных приложений имеются альтернативы, однако с ними есть проблемы, заметил Кусков.

— У нас как в аппаратном, так и в программном обеспечении есть громадные дыры. Многие процессы в крупнейших компаниях, банковских структурах построены на иностранном ПО: это и Oracle, и SAP. Я даже не беру здесь Microsoft с его офисными приложениями. Там где-то, конечно, можно замещать (например, есть российское приложение «МойОфис»). Но вот с точки зрения глобальных процессов автоматизации — у нас большие трудности. Мы привыкли вести бухгалтерию посредством 1С (отечественная программа, позволяющая бухгалтерам отказаться от ручного труда по заполнению ведомостей и отчетов — прим. «ВМ»), но, к сожалению, процесс отладки очень серьезный и непростой, — отметил специалист.

По его словам, многие сегменты рынка (в том числе, авиаперевозчики) зависели от Sabre — производителя системы бронирования билетов. В каждом сегменте в России использовались наработки других стран. Из-за политической и экономической нестабильности это требует больших изменений, уверен Кусков.

Собеседник «ВМ» обратил внимание, что продолжать пользоваться иностранным ПО становится сложнее.

— Большинство компаний ушли из России и не готовы предоставлять свои услуги. Поэтому мы не будем пользоваться ни обновлениями, ни запуском новых решений. А мир не стоит на месте. Старое, необновляемое ПО, если «ляжет», утянет за собой все остальное, — предупредил эксперт.

В текущих условиях единственный выход — создавать не аналоги, а конкурентоспособное программное обеспечение, которое после нормализации геополитической обстановки можно будет использовать за рубежом, уверен Кусков.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что выделенные разработчикам ПО 37,1 миллиарда рублей ускорят создание российского софта.

— Что будет сделано за год, пока сказать сложно. Главное, чтобы деньги работали по назначению и трудились хорошие программисты, которых у нас много. Надо понять, в каких проектах более всего нужны такие разработки. На мой взгляд, это автоматизация процессов построения бизнеса крупных и как минимум государственных структур, потому что они находятся под санкциями. Чтобы уйти от зависимости, — отметил эксперт.

Кусков подчеркнул, что переходить с одной «кормушки» на другую не имеет смысла. Тот же Китай сотрудничает с Россией, пока ему это выгодно — брать у него ПО целиком не стоит. При этом отдельные элементы ПО можно продолжать заимствовать у других государств, однако не в критически важных областях, уверен эксперт.

Переход к полностью своему ПО потребует времени, подчеркнул специалист.

— Если мы говорим о небольших программах, то их мы можем увидеть через несколько месяцев. А вот на замещение программ уровня SAP или Oracle понадобится не один год. Это не значит, что придется ждать лет 10. Возможно, будут выдаваться модули. Но компании развиваются десятки лет, поэтому нам тоже понадобится время, — пояснил Кусков.

В случае нормализации геополитической обстановки зарубежное ПО может вернуться в Россию, однако для него будет действовать красный свет касательно использования в государственно значимых областях, заключил эксперт.

Правительство выделило 37,1 миллиарда рублей на замещение иностранного программного обеспечения до 2024 года. Такое заявление во время стратегической сессии по развитию российского промышленного, общесистемного и прикладного программного обеспечения сделал зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.