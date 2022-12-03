Ефимов: Два производства в рамках офсетных контрактов построят в Москве

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Два предприятия по выпуску расходных медицинских материалов для нужд городской службы крови и аккумуляторных батарей для электротранспорта построят инвесторы в рамках офсетных контрактов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в субботу, 3 декабря.

— Два новых производства в рамках офсетных контрактов появятся до 2024 года и могут разместиться на территории особой экономической зоны столицы. Одно предприятие займется изготовлением аккумуляторных батарей для электротранспорта, инвестор вложит в проект не менее трех миллиардов рублей. Другое производство будет выпускать расходные материалы для городской службы крови, объем инвестиций по договору составит минимум 500 миллионов рублей, — отметил заммэра.

По его словам, инвесторы будут определены по результатам электронных конкурсов. Они заключат контракты на строительство производств с городом.

В данный момент на территории ОЭЗ «Технополис Москва» располагаются три предприятия, которые заключили офсетные контракты. Два из них уже начали поставлять медизделия для нужд столицы.

По словам главы московского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, компании со статусом резидента ОЭЗ получают дополнительные льготы.

До этого сообщалось, что городской центр детской трансфузиологии заготовил 10 тысяч литров крови и ее компонентов за год, около трех тысяч человек сдали кровь за этот период.