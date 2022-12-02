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Городской центр детской трансфузиологии заготовил 10 тысяч литров крови и ее компонентов за год, около трех тысяч человек сдали кровь за этот период. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщил главный врач Морозовской детской городской больницы Валерий Горев.

— С созданием центра служба крови Морозовской больницы вышла на новый виток развития. За год работы в новом корпусе нам удалось в два раза увеличить объем заготовки крови и ее компонентов — до 10 тысяч литров. Кроме того, на базе центра организована специализированная детская консультативная трансфузиологическая бригада. В случае необходимости она может выехать в акушерские и педиатрические городские стационары, — рассказал он.

По словам руководителя городского центра детской трансфузиологии Даны Павловой, в настоящее время подбор для пациентов, получающих трансфузии эритроцитсодержащих компонентов крови занимает в среднем один час. За год было проведено 7,5 тысячи лабораторных исследований по индивидуальному подбору крови, передает официальный сайт мэра Москвы.

В середине июня отмечался Всемирный день донора крови. В Московской области в настоящее время проживают 27 тысяч почетных доноров. Ежегодно это звание получают около 400 жителей региона. Такие доноры имеют право на ряд льгот, а также они получают ежегодную выплату в размере 15 109 рублей.