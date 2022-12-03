Частный пассажирский автобус загорелся на востоке Москвы

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Россия, Москва, Перовская улица, 4к1 Карта всех событий

Частный пассажирский автобус загорелся на Перовской улице на востоке столицы. Об этом в субботу, 3 декабря, «Вечерней Москве» сообщил источник.

По его данным, инцидент произошел возле дома 4, к. 1. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Также появилась информация, что огонь частично перекинулся на рядом стоящее здание, площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

Подробности случившегося выясняются.

18 ноября на северо-востоке столицы загорелся автомобиль. Пожар произошел на Енисейской улице в районе дома 19. На месте происшествия работали оперативные службы города, движение в районе аварии было затруднено и осуществлялось по двум полосам из трех, однако вскоре его полностью восстановили.