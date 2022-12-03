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Врач назвал продукты, которые нельзя есть при простуде

Георгий Соланович

Сюжет: 

Еда
Общество
Врач назвал продукты, которые нельзя есть при простуде
Фото: shutterstock

Во время простуды больному стоит исключить из своего рациона сладости, жареное мясо, холодное молоко и мороженое. Об этом сообщил врач-диетолог Михаил Гинзбург.

— Лучше не есть жареное мясо. Человек от него, конечно, не умрет, но просто это тяжелая пища при простуде. Не нужно есть переохлажденные продукты, мороженое, пить холодное молоко, — сказал врач.

По его словам, тяжелая пища будет нагружать больной и ослабленный организм, и в результате сил на борьбу с инфекцией не останется. Холодная и сладкая пища лишь усилят простуду, добавил специалист.

Гинзбург подчеркнул, что во время болезни лучше всего употреблять легкую пищу: она хорошо усваивается и способствует выздоровлению. Так, в рацион стоит включить яйца, каши, фрукты и ягоды, а также подслащенные морсы, передает «Москва 24».

После перенесенной простуды, гриппа и других заболеваний организму нужно время на восстановление сил. Как прийти в норму без риска приобретения осложнений и новых недугов — в материале «Вечерней Москвы».

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