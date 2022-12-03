Врач Чудаков назвал лучшие ягоды для борьбы с гиповитаминозом зимой

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Клюква, смородина, брусника и облепиха, а также витамины с омега-3 лучше всего помогут организму избежать гиповитаминоза — нехватки витаминов в организме. Об этом сообщил кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков.

— Одним из лучших источников витаминов являются ягоды: черная и красная смородина, клюква, брусника, облепиха. Лучше, конечно, их замораживать и сохранять на зиму, чтобы была возможность принимать природные витамины круглый год. Твердые ягоды к тому же проще замораживать, они не раскисают, — отметил врач.

По его словам, черная смородина является наиболее ценным источником витамина С. Кроме того, в ней, так же как в чернике и голубике, содержатся источники антиоксидантов проантоцианидины.

Облепиха, продолжил Чудаков, богата витамином Е и бета-кератином. Малина и ежевика в свою очередь содержат противовоспалительные вещества силицилаты, передает «Газета.ру».

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