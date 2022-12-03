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Названы пять знаков зодиака, которым декабрьское полнолуние принесет денежный бонус

Георгий Соланович
Общество
Названы пять знаков зодиака, которым декабрьское полнолуние принесет денежный бонус
Фото: shutterstock

В четверг, 8 декабря, луна станет видна полностью. Астрологи считают, что в этот магический момент пять знаков зодиака получат большой запас финансовой удачи.

Так, Весам после 8 декабря предложат заключить выгодную сделку или открыть новый проект. Представителям этого знака нужно научиться грамотно распоряжаться полученной суммой и не вкладывать ее в непроверенные и сомнительные проекты.

Овну полнолуние поможет распрощаться со всеми долгами. Кроме того, они смогут воплотить в реальность свою давнюю мечту и закрепиться на выгодной позиции.

Тельцам Луна подарит много перспектив и возможностей на работе, а Львам — возможность улучшить репутацию и принять участие в групповом проекте, который может принести большую прибыль.

Скорпионам же в декабре сулит удачу их трудолюбие — в этом месяце все их старания буду вознаграждены, пишет rsute.ru.

До этого астролог Юлия Урусэль рассказала «Вечерней Москве», чего ждать разным знакам зодиака в декабре.

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