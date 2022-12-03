Усиленное патрулирование рек и водоемов из-за хрупкого льда ввели в Москве

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Столичные спасатели начали патрулировать реки и водоемы в усиленном режиме из-за хрупкого льда. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в субботу, 3 декабря.

— Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах постоянно контролируют обстановку в районах рек и водоемов, так как лед пока хрупкий, а случаи выхода на него людей, несмотря на все предупреждения, к сожалению, есть. Еще раз призываем москвичей быть аккуратнее, не выходить на лед, внимательно следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды, — подчеркнул заммэра.

По его словам, в настоящее время толщина льда составляет до 17 сантиметров на внутренних водоемах, в Москве-реке и ее заливах и поймах — до девяти сантиметров. Сотрудники городского хозяйства регулярно проводят замеры толщины льда, под их особым контролем находятся места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли и катки, добавил Бирюков.

Он заключил, что безопасность на льду обеспечивают сотрудники 25 поисково-спасательных станций Московской городской поисково-спасательной службы.

Приход морозов и снежной погоды всегда сопровождается образованием гололеда на дороге и пешеходных зонах. «Вечерняя Москва» напомнила меры для того, чтобы избежать травмирования при ходьбе по скользкой поверхности.