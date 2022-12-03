Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Поезд с американскими танками сошел с рельсов в Греции

Георгий Соланович
В мире
Поезд с американскими танками сошел с рельсов в Греции
Фото: Unsplash

Поезд, перевозящий военную технику ВС США, сошел с рельсов возле порта Александруполис на севере Греции, сообщил информационный портал 902.gr Компартии страны.

Инцидент, по данным портала, произошел утром в пятницу.

— Поезд сошел с рельсов сразу за городским портом, в районе Французского вокзала. На место происшествия прибыли краны и другая техника, чтобы вернуть поезд на рельсы, а также силы полиции, — говорится в сообщении.

В 902.gr уточнили, что на поезде перевозили танки, бронемашины и контейнеры с оружием, которые недавно были выгружены в порту для военных США и направились к границе НАТО. В издании подчеркнули, что порт Александруполис уже использовался Штатами и североатлантическим альянсом для перевозки оружия на Украину.

Афины также занимаются поставками своего вооружения Киеву. Так, 5 ноября сообщалось, что Вооруженные Силы России уничтожили пять БМП-1, которые Греция передала ВСУ. Украинская армия тогда потеряла танк, несколько бронетранспортеров и 150 человек убитыми и ранеными. Отмечается, что украинцы отправили технику на передовую «в такой спешке, что даже не успели ни покрасить, ни убрать эмблему».

Украина Оружие США Греция
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Александр Дудник
Александр Дудник

Герой романа — умный дом

Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нет любви сильнее

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Роман Бабанов
Роман Бабанов

Нужны свои процессоры

Все мнения
О проекте