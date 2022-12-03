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Поезд, перевозящий военную технику ВС США, сошел с рельсов возле порта Александруполис на севере Греции, сообщил информационный портал 902.gr Компартии страны.

Инцидент, по данным портала, произошел утром в пятницу.

— Поезд сошел с рельсов сразу за городским портом, в районе Французского вокзала. На место происшествия прибыли краны и другая техника, чтобы вернуть поезд на рельсы, а также силы полиции, — говорится в сообщении.

В 902.gr уточнили, что на поезде перевозили танки, бронемашины и контейнеры с оружием, которые недавно были выгружены в порту для военных США и направились к границе НАТО. В издании подчеркнули, что порт Александруполис уже использовался Штатами и североатлантическим альянсом для перевозки оружия на Украину.

Афины также занимаются поставками своего вооружения Киеву. Так, 5 ноября сообщалось, что Вооруженные Силы России уничтожили пять БМП-1, которые Греция передала ВСУ. Украинская армия тогда потеряла танк, несколько бронетранспортеров и 150 человек убитыми и ранеными. Отмечается, что украинцы отправили технику на передовую «в такой спешке, что даже не успели ни покрасить, ни убрать эмблему».