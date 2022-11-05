СМИ: Россия уничтожила пять греческих БМП-1 на Украине

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Вооруженные силы России уничтожили пять БМП-1, которые Греция передала ВСУ. Об этом в субботу, 5 ноября, сообщило издание Iskra.

— Греческим военным больно на сердце, когда они видят, как БМП-1 горят как факелы на украинских равнинах, обслуживая режим Зеленского. На одном из них до сих пор стоит символика (греческой армии — прим. «ВМ»), — говорится в материале.

По сведениям портала, это произошло 28 октября, когда армия России подавила наступление ВСУ в районе села Берестовое Харьковской области.

Помимо этого, ВСУ потеряли в ходе той атаки танк, несколько бронетранспортеров и 150 человек убитыми и ранеными. Отмечается, что украинцы отправили технику на передовую «в такой спешке, что даже не успели ни покрасить, ни убрать эмблему».

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассказал, что Евросоюз уже потратил на Украину в 2022 году 22 миллиарда евро, в том числе три миллиарда на военную помощь. При этом в данную сумму не входят прямые поставки оружия от членов ЕС.