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Эксперт прокомментировал трудоустройство жителей социальных домов Москвы в МФЦ

Георгий Соланович
Город
Эксперт прокомментировал трудоустройство жителей социальных домов Москвы в МФЦ
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Жители, трудоустроенные в центр госуслуг «Мои документы», получают уникальный опыт общения в городской среде и таким образом совершенствуют свои коммуникативные навыки. Такое мнение выразил директор социального дома «Обручевский» Андрей Бесштанько.

— Ребята стали более уверены в себе, научились техникам самопрезентации, расширили кругозор. Все это очень важно для них на пути к самостоятельной жизни. <...> Ступеньки успеха мотивируют их. Они смелее строят планы на жизнь, проявляют активность, — подчеркнул Бесштанько.

По его словам, некоторые жители соцдомов уже научились работать с документами и следить за чистотой в центре. Сейчас, отметил директор «Обручевского», они уже занимаются задачами по оказанию государственных услуг.

До этого сообщалось, что уже 88 жителей психоневрологических интернатов и социальных домов работают в 51 центре госуслуг «Мои документы». Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что появление новых сотрудников позволяет освободить время для приема опытным специалистам.

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