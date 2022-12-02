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Около 90 жителей социальных домов в Москве трудоустроились в центры госуслуг «Мои документы»

Лейла Алиева
Город
Около 90 жителей социальных домов в Москве трудоустроились в центры госуслуг «Мои документы»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Уже 88 жителей психоневрологических интернатов и социальных домов работают в 51 центре госуслуг «Мои документы». Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в пятницу, 2 декабря.

— В марте 2021 года в столице стартовал проект по трудоустройству проживающих в городских домах-интернатах в различные учреждения, в том числе в центры госуслуг. 88 воспитанников социальных домов работают в 51 офисе «Мои документы». Они помогают в сортировке документов, работают с архивом, консультируют жителей в зоне электронных услуг и делают многое другое, — рассказала она.

Появление новых сотрудников позволяет освободить время для приема опытным специалистам. До выполнения рабочих задач за каждым воспитанником закреплен куратор из дома-интерната и центра госуслуг, которые прошли специальные обучающие тренинги учебного центра офисов «Мои документы», пишет официальный сайт мэра Москвы.

Более 500 жителей домов-интернатов работают в социальных учреждениях и городских организациях. В социальных домах большое внимание уделяется социализации жителей и их интеграции в общество. С этой целью сотрудники учреждений проводят занятия по социально-бытовой адаптации, культурно-досуговые и спортивные мероприятия, в том числе выездные.

Работа интернат Мои документы
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