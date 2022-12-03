Тела троих мужчин нашли в гараже на востоке столицы

Фото: СК РФ

Россия, Москва, 2-й Иртышский проезд Карта всех событий

Тела троих мужчин обнаружили в гараже на востоке столицы. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Москве в субботу, 3 декабря.

В ведомстве уточнили, что на телах, обнаруженных в гараже по 2-му Иртышскому проезду, не было найдено каких-либо признаков насильственной смерти.

— По данному факту Преображенским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу ГСУ СК РФ по городу Москве проводится доследственная проверка, — отметили в пресс-службе.

По предварительный версии, мужчины 1972, 1976 и 1981 годов рождения отравились угарным газом.

На месте случившегося работают специалисты, передает агентство городских новостей «Москва».

Недавно произошел похожий случай. Тело мужчины без признаков насильственной смерти было обнаружено в подъезде дома в Зеленограде в конце октября.