Ракова рассказала, как Москва помогает людям с инвалидностью

Фото: Пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

Столичные власти оказывают всяческую поддержку людям с инвалидностью, которых в городе проживает около миллиона человек, из них около 50 тысяч — дети. Об этом в субботу, 3 декабря, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Мы стараемся создать условия, чтобы каждый мог социализироваться, поддерживать здоровье и полноправно участвовать в жизни города. Специально для этого мы разработали инновационные подходы в реабилитации и социализации, новые технологии обучения, воспитания и психологического сопровождения, — отметила она.

Заммэра рассказала об активном развитии городских проектов в этой сфере. В частности, в столице функционируют служба ранней помощи для семей с детьми с нарушениями развития от рождения и до трех лет, а также сервис для людей с ампутацией «Новые возможности».

На ежегодной основе столица обеспечивает более 230 тысяч человек техническими средствами реабилитации, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно о появлении такси для перевозок маломобильных граждан в инвалидных креслах в Москве. Городские власти выделяют субсидию на покупку таких автомобилей для таксопарков.