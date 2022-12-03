Москвичам напомнили о старте нового сезона проекта «Музыка в метро»

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

В первый день зимы, 1 декабря, стартовал новый сезон проекта «Музыка в метро». Об этом в субботу, 3 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— В этом году мы ввели важное правило — разделили площадки по уровню громкости. Музыканты могут выбирать станции, которые подходят под их жанр и манеру исполнения. А пассажирам лучше слышно музыку, — говорится в сообщении.

Как уточняется, было введено три уровня громкости: низкий уровень — на таких площадках выступают музыканты-солисты и акустические исполнители; средний — негромкие выступления солистов и коллективов; высокий — музыкальные коллективы и брасс-бэнды.

В Telegram-канале «Дептранс Москвы» добавили, что с просьбой о введении нескольких уровней громкости обратились пассажиры столичного метрополитена.

Напомним, что в проекте примут участие свыше 250 исполнителей. Помимо этого, на пяти станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) метро появились новые площадки для музыкантов: «Каховская», «Проспект Вернадского», «Мичуринский проспект», «Новаторская» и «Кунцевская».