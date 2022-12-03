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Около 700 мертвых тюленей обнаружили на берегу Каспийского моря. Почему они могли погибнуть

Игорь Синельников

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Около 700 мертвых тюленей обнаружили на берегу Каспийского моря. Почему они могли погибнуть
Фото: Северо-Кавказское ТУ Росрыболовства

Обычно причиной массовой гибели тюленей становятся какие-то заболевания или вмешательство рыбаков. Однако в конкретных причинах смерти нескольких сотен тюленей в Каспийском море еще предстоит разобраться. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал директор Фонда содействия сохранению морских млекопитающих и Фонда друзей Балтийской нерпы Вячеслав Пешков.

3 декабря порядка 650–700 погибших тюленей выбросило на побережье Каспийского моря в Дагестане. Об этом сообщили в пресс-службе СКТУ Росрыболовства. Инспекторы продолжают исследовать побережье на территории всей республики. Число обнаруженных животных может увеличиться.

По словам собеседника «ВМ», нередко причиной гибели большого количества особей становятся заболевания.

— Могут быть различные болезни, которые способны привести к массовой гибели. Если животные одномоментно умерли в одни и те же дни, то это может быть острое течение. Я не встречал никогда, чтобы какое-то отравление было, — рассказал Пешков.

Он уточнил, что еще одной причиной выброса животных на берег могли стать действия рыбаков, из-за которых тюлени попадают в сети.

В случае если тюлени выбрасываются на берег в разное время, причины нужно устанавливать, отметил эксперт.

— Если это растянуто во времени и животные появляются в течение двух-трех месяцев, то они обычно погибают в разное время, и по мере прогрева воды, осенних или весенних штормов их начинает выбрасывать. Тут причины могут быть разными, — резюмировал Пешков.

Каспийское море Республика Дагестан Животные
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