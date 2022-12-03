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В ДТП с участием автобуса на юго-востоке Москвы пострадали 13 человек

Араз Салехов
Происшествия
В ДТП с участием автобуса на юго-востоке Москвы пострадали 13 человек
Фото: Telegram / Госавтоинспекция Москвы
Россия, Москва, Люблинская улица, 111с3 Карта всех событий

В ДТП с участием автобуса на юго-востоке Москвы пострадали 13 человек. Об этом в субботу, 3 декабря, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции столицы.

По предварительным данным, они получили травмы различной степени тяжести, среди пострадавших — пять детей.

На данным момент на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. В ходе работы они устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и количество пострадавших, сообщает Telegram-канал «Госавтоинспекция Москвы».

Случай, о котором идет речь, произошел вечером 3 декабря. Так, на юго-востоке столицы автобус врезался в мачту городского освещения. Инцидент произошел на Люблинской улице в районе дома 111, строение 3.

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