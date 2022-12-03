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Автобус врезался в мачту городского освещения на Люблинской улице

Араз Салехов
Происшествия
Автобус врезался в мачту городского освещения на Люблинской улице
Фото: Depositphotos
Россия, Москва, Люблинская улица, 111с3 Карта всех событий

На юго-востоке столицы автобус врезался в мачту городского освещения. Об этом в субботу, 3 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Движение не затруднено. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале «Дептранс.Оперативно» уточнили, что инцидент произошел на Люблинской улице в районе дома 111, строения 3.

Утром 3 декабря легковой автомобиль въехал в препятствие на 19-м километре МКАД возле станции метро «Румянцево». По данным департамента, после ДТП для движения был недоступен правый ряд МКАД в сторону области. Позже движение было восстановлено.

Похожий случай произошел в субботу, 12 ноября, — в центре столицы автомобиль врезался в мачту городского освещения, в результате пострадал один человек. Уточняется, что ДТП произошло на Суворовской площади в районе дома 1/52.

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