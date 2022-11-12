Автомобиль врезался в мачту городского освещения в центре Москвы

В центре столицы автомобиль врезался в мачту городского освещения, в результате пострадал один человек. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 12 ноября.
Уточняется, что ДТП произошло на Суворовской площади в районе дома 1/52.
Накануне на северо-востоке Москвы автомобиль врезался в стену жилого дома. ДТП произошло на Олонецкой улице.
Водитель легковушки не справился с управлением и врезался в стену дома № 4. На месте работали оперативные службы города.
11 ноября на Симферопольском шоссе автовоз врезался в отбойник, после чего вылетел на встречную полосу и протаранил несколько автомобилей. ДТП, как уточняется, произошло на 29-м километре трассы М2 «Крым».