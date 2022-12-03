Минобороны России и Белоруссии подписали протокол об обеспечении региональной безопасности

Фото: Пресс-служба Совфеда

Министр обороны России Сергей Шойгу и его белорусский коллега Виктор Хренин подписали протокол в соглашении между странами, который подразумевает совместное обеспечение региональной безопасности в военной сфере. Об этом в субботу, 3 декабря, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.

— МО РБ и МО РФ подписали протокол в соглашении между Белоруссией и Россией о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере от 19 декабря 1997 года, — отметил он.

Подписание документа произошло во время встречи глав оборонных ведомств двух стран, сообщает РИА Новости.

Напомним, что Шойгу прибыл в Минск для встречи с Хрениным. В ходе обсуждения стороны подняли вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.

В конце октября белорусское государство на своей территории проводило мероприятия боевого слаживания соединений и воинских частей РФ и республики. Как уточняется, солдаты двух стран приняли единую доктрину и проводят совместное планирование.