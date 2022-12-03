Шойгу прибыл в Минск на переговоры с белорусским коллегой Хрениным

Фото: Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Минск для встречи с белорусским коллегой Виктором Хрениным. Об этом стало известно в субботу, 3 декабря.

— Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин и министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проведут переговоры в Минске, — говорится в сообщении.

В ходе обсуждения стороны поднимут вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, сообщает РИА Новости.

В субботу, 19 ноября, замглавы белорусского МВД, командующий внутренними войсками республики Николай Карпенков заявил, что в стране в ближайшее время будет создан новый батальон специального назначения. По его словам, подобная инициатива связана с учетом анализа событий, произошедших в Казахстане в январе этого года, а также опыта ведения специальной операции на Украине.

В конце октября в Белоруссии проводились мероприятия боевого слаживания соединений и воинских частей. Военнослужащие России и Белоруссии приняли единую доктрину и проводят совместное планирование.

Напомним, что с середины октября в белорусском государстве действует режим повышенной террористической опасности. Также до этого появилась совместная российско-белорусская группировка войск. Может ли Белоруссия присоединиться к СВО на Украине — в материале «Вечерней Москвы».