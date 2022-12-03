Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Шойгу прибыл в Минск на переговоры с белорусским коллегой Хрениным

Араз Салехов
Политика
Шойгу прибыл в Минск на переговоры с белорусским коллегой Хрениным
Фото: Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Минск для встречи с белорусским коллегой Виктором Хрениным. Об этом стало известно в субботу, 3 декабря.

— Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин и министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проведут переговоры в Минске, — говорится в сообщении.

В ходе обсуждения стороны поднимут вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, сообщает РИА Новости.

В субботу, 19 ноября, замглавы белорусского МВД, командующий внутренними войсками республики Николай Карпенков заявил, что в стране в ближайшее время будет создан новый батальон специального назначения. По его словам, подобная инициатива связана с учетом анализа событий, произошедших в Казахстане в январе этого года, а также опыта ведения специальной операции на Украине.

В конце октября в Белоруссии проводились мероприятия боевого слаживания соединений и воинских частей. Военнослужащие России и Белоруссии приняли единую доктрину и проводят совместное планирование.

Напомним, что с середины октября в белорусском государстве действует режим повышенной террористической опасности. Также до этого появилась совместная российско-белорусская группировка войск. Может ли Белоруссия присоединиться к СВО на Украине — в материале «Вечерней Москвы».

Белоруссия Сергей Шойгу Россия Переговоры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Александр Дудник
Александр Дудник

Герой романа — умный дом

Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нет любви сильнее

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Роман Бабанов
Роман Бабанов

Нужны свои процессоры

Все мнения
О проекте