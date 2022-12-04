Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Сборная Аргентины по футболу пробилась в 1/4 финала Чемпионата мира в Катаре

Егор Провоторов
Спорт
Сборная Аргентины по футболу пробилась в 1/4 финала Чемпионата мира в Катаре
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Сборная Аргентины обыграла национальную команду Австралии в 1/8 финала Чемпионата мира по футболу в Катаре со счетом 2:1 и стала вторым четвертьфиналистом состязаний после сборной Нидерландов.

Латиноамериканцы взяли игру под контроль с первых минут матча. Счет на 35-й минуте открыл капитан аргентинской сборной Лионель Месси после голевого паса защитника Николаса Отаменди. На 57-й минуте после грубой ошибки вратаря австралийцев Мэтью Райана форвард национальной команды Аргентины Хулиан Альварес удвоил преимущество южноамериканской сборной.

Спустя 20 минут австралийцам удалось отквитать один гол усилиями нападающего Крейга Гудвина. Однако на большее футболистов из Австралии не хватило. Окончательный счет — 2:1.

В четвертьфинале аргентинцам предстоит встретиться с национальной командой Нидерландов. Игра состоится в пятницу, 9 декабря, стартовый свисток будет дан в 22:00 по московскому времени. Голландцы до этого переиграли сборную США со счетом 3:1 в другой встрече 1/8 финала.

Накануне определились все участники плей-офф чемпионата мира 2022 года в Катаре. О том, как сыграют команды, кто является фаворитом и какая команда может стать новым чемпионом, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал шеф-редактор газеты «Футбольный курьер» Виктор Шпитальник. По его словам, нынешний чемпионат получается довольно зрелищным, хотя некоторые матчи не были впечатляющими.

Футбол Австралия Аргентина Чемпионат мира по футболу
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Александр Дудник
Александр Дудник

Герой романа — умный дом

Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нет любви сильнее

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Роман Бабанов
Роман Бабанов

Нужны свои процессоры

Все мнения
О проекте