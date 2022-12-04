Сборная Аргентины по футболу пробилась в 1/4 финала Чемпионата мира в Катаре

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Сборная Аргентины обыграла национальную команду Австралии в 1/8 финала Чемпионата мира по футболу в Катаре со счетом 2:1 и стала вторым четвертьфиналистом состязаний после сборной Нидерландов.

Латиноамериканцы взяли игру под контроль с первых минут матча. Счет на 35-й минуте открыл капитан аргентинской сборной Лионель Месси после голевого паса защитника Николаса Отаменди. На 57-й минуте после грубой ошибки вратаря австралийцев Мэтью Райана форвард национальной команды Аргентины Хулиан Альварес удвоил преимущество южноамериканской сборной.

Спустя 20 минут австралийцам удалось отквитать один гол усилиями нападающего Крейга Гудвина. Однако на большее футболистов из Австралии не хватило. Окончательный счет — 2:1.

В четвертьфинале аргентинцам предстоит встретиться с национальной командой Нидерландов. Игра состоится в пятницу, 9 декабря, стартовый свисток будет дан в 22:00 по московскому времени. Голландцы до этого переиграли сборную США со счетом 3:1 в другой встрече 1/8 финала.

Накануне определились все участники плей-офф чемпионата мира 2022 года в Катаре. О том, как сыграют команды, кто является фаворитом и какая команда может стать новым чемпионом, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал шеф-редактор газеты «Футбольный курьер» Виктор Шпитальник. По его словам, нынешний чемпионат получается довольно зрелищным, хотя некоторые матчи не были впечатляющими.