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Плей-офф ЧМ-2022: какие команды участвуют и у кого есть шанс на победу

Игорь Синельников

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Спорт
Плей-офф ЧМ-2022: какие команды участвуют и у кого есть шанс на победу
Фото: shutterstock

Определились все участники плей-офф чемпионата мира 2022 года в Катаре. О том, как сыграют команды, кто является фаворитом и какая команда может стать новым чемпионом, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал шеф-редактор газеты «Футбольный курьер» Виктор Шпитальник.

По его словам, нынешний чемпионат получается довольно зрелищным, хотя некоторые матчи не были впечатляющими.

— Команды в большинстве своем играют результативно, матчи получаются динамичными. Конечно, групповой этап не был слишком ярким, было много игр, утомительных для рядового болельщика, который смотрел не с позиции боления за какую-то команду, а просто наслаждался футболом. Хотя так бывает всегда: каждый матч не может быть феерическим событием, — считает Шпитальник.

Он отметил, что все самое интересное и драматичное в чемпионате еще впереди. Сейчас начинаются игры на вылет, где цена ошибки — продолжение борьбы, и градус напряжения будет повышен.

Кто прошел в плей-офф

В раунде 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре навылет сыграют 16 сборных.

3 декабря:

  • Нидерланды — США
  • Аргентина — Австралия

4 декабря

  • Франция — Польша
  • Англия — Сенегал

5 декабря

  • Япония — Хорватия
  • Бразилия — Корея

6 декабря

  • Марокко — Испания
  • Португалия — Швейцария

Мощные команды

Шпитальник отметил, что некоторые страны показывают особенно хорошие результаты.

— По групповому турниру мы увидели мощную команду Франции, приличную Бразилию (вчерашний матч с Камеруном не берем в расчет — все-таки они играли не основным составом), могу еще прибавить Англию и, конечно, Аргентину. Пока она будет в игре, она останется как минимум претендентом на участие в финале. Учитывая сетку, кто-то один — Аргентина или Бразилия — до финала не дойдет, потому что им светит встреча в полуфинале, — объяснил эксперт.

Французы как чемпионы мира будут делать все возможное, чтобы отстоять свой титул, уверен специалист. Но конкуренты у них очень хорошие, поэтому нельзя исключать каких-то сюрпризов. Япония или Марокко, скорее всего, не выйдут в финал, хотя команды симпатичные и достойны продолжать борьбу как минимум до четвертьфинала, пояснил специалист.

Результаты четвертьфинала

Исход некоторых матчей четвертьфинала предсказать особенно трудно, уверен Шпитальник.

— Мне кажется, что Аргентина должна превзойти Австралию сегодня, а французы — поляков. Бразилия, скорее всего, победит Южную Корею, японцы могут преподнести сюрприз Хорватии. Азиатские команды как никогда здорово подготовлены к этому чемпионату. У матча между Марокко и Испанией исход будет труднопредсказуемым, думаю, что команда Марокко способна если не обыграть, то доставить испанцам проблемы, — рассказал эксперт.

У Португалии и Швейцарии в четвертьфинале все будет зависеть от настроения португальцев, уверен собеседник «ВМ». Если португальцы выйдут настроенными на борьбу, то лучше ставить на них. Хотя у Швейцарии очень сбалансированная команда и может справиться с португальцами, если у них будет не то настроение.

Фавориты букмекеров

Эксперт отметил, что у букмекерских контор есть свои фавориты.

— Наибольшее предпочтение букмекеры отдают сборной Франции как чемпионам мира и как команде, которая хорошо прошла групповой этап. Там же — Бразилия и Аргентина. Это известные фавориты, и пока они никого не разочаровали, хотя и точной уверенности относительно того, кто будет чемпионом мира, нет ни у кого, — заключил Шпитальник.

Кто может стать новым чемпионом мира

По мнению эксперта, высокие шансы на победу в чемпионате мира по футболу в Катаре есть у Франции, Аргентины и Бразилии. Однако от команд некоторых других стран тоже можно ожидать неожиданных результатов и яркой игры.

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