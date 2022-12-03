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Стали известны 16 команд, которые сыграют в плей-офф Чемпионата мира по футболу

Егор Провоторов
Спорт
Стали известны 16 команд, которые сыграют в плей-офф Чемпионата мира по футболу
Фото: flickr/statephotos

Стали известны все национальные команды, которые примут участие в раунде 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

В первом раунде навылет сыграют 16 сборных, среди которых Англия, Бразилия, Сенегал, США, Нидерланды, Аргентина, Южная Корея, Польша, Австралия, Франция, Япония, Швейцария, Испания, Португалия, Марокко и Хорватия, пишет RT.

В пятницу, 2 декабря, в плей-офф отобрались команды из групп F и G. Сперва в 16 лучших пробились сборные Португалии и Южной Кореи, а затем национальные команды Бразилии и Швейцарии. За бортом турнира остались Гана, Уругвай, Сербия и Камерун.

До этого футбольная сборная Германии одолела команду Коста-Рики в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу, однако не сумела выйти в плей-офф сорвенований в Катаре.

Команда Японии при этом одержала победу над испанской сборной и отобралась в топ-16 мундиаля.

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