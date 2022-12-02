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Команда Германия победила Коста-Рику, но не вышла из группы ЧМ

Юлия Курганова
Спорт
Команда Германия победила Коста-Рику, но не вышла из группы ЧМ
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Сборная Германии одолела команду Коста-Рики в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу, но не вышла в плей-офф турнира в Катаре.

Встреча группы E в четверг, 1 декабря, закончилась со счетом 4:2. В немецкой сборной отличились Серж Гнабри (10-я минута), Кай Хаверц (73, 85) и Никлас Фюллькруг (90+1). У команды Коста-Рики голы забили Ельцин Техеда (58) и Хуан Варгас (70).

Сборная Германии набрала в трех матчах четыре очка и заняла третье место в таблице группы, уступив вторую строчку команде Испании из-за худшей разницы мячей. Таким образом, четырехкратные чемпионы мира второй раз подряд вылетели с мирового первенства после группового этапа.

Сборная Коста-Рики с тремя очками заняла четвертое место и тоже завершила борьбу на турнире. Выиграла группу команда Японии с шестью очками.

Команда Японии одержала победу над испанской сборной в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча группы E закончилась со счетом 2:1 в пользу японской команды.

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