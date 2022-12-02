Сборная Японии победила Испанию и с первого места вышла в плей-офф ЧМ

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Команда Японии одержала победу над испанской сборной в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре.

Встреча группы E закончилась в четверг, 1 декабря, со счетом 2:1 в пользу японской команды, в составе которой голы зибили Рицу Доан (48-я минута) и Ао Танака (51). У сборной Испании отличился Альваро Мората (11).

Команда Японии набрала шесть очков и заняла первое место в турнирной таблице группы Е. Японцы вышли в плей-офф чемпионата мира. Испанцы набрали четыре очка и тоже смогли пробиться в 1/8 финала турнира.

В первой стадии плей-офф чемпионата мира команда Японии 5 декабря встретится с хорватами, а сборная Испании 6 декабря сыграет с марокканцами.

Сборная Хорватии в третьем туре чемпионата мира по футболу в Катаре сыграла вничью с командой Бельгии и тем самым обеспечила себе выход в плей-офф турнира. Встреча закончилась со счетом 0:0.

30 ноября сборная Аргентины одолела польскую сборную в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу южноамериканской команды. Аргентинцы таким образом вышли в плей-офф турнира.