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Сборная Хорватии сыграла вничью с командой Бельгии и вышла в плей-офф ЧМ

Георгий Соланович
Спорт
Сборная Хорватии сыграла вничью с командой Бельгии и вышла в плей-офф ЧМ
Фото: shutterstock

Сборная Хорватии в третьем туре чемпионата мира по футболу в Катаре сыграла вничью с командой Бельгии и тем самым обеспечила себе выход в плей-офф турнира. Встреча закончилась со счетом 0:0.

По результатом трех туров первое место в группе F с семью очкам заняла сборная Марокко. Хорваты с пятью баллами стали вторыми, бельгийцы (четыре очка) — третьими, канадцы (ноль очков) — четвертыми.

30 ноября сборная Аргентины одолела польскую сборную в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу южноамериканской команды. Аргентинцы таким образом вышли в плей-офф турнира.

В 1/16 финала турнира им придется сыграть с австралийской сборной, которая вышла из своей группы со второго места. Австралийской сборной удалось одолеть соперника со счетом 1:0. Единственный и победный мяч в ворота датской сборной забил Мэттью Леки на 60-й минуте матча.

Поляки же в плей-офф ЧМ-2022 сыграют со сборной Францией, несмотря на ее вчерашнее поражение в матче с Тунисом.

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