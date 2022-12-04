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Times Radio: Запасов оружия на складах ФРГ хватит на два дня боев из-за поставок Киеву

Егор Провоторов
В мире
Times Radio: Запасов оружия на складах ФРГ хватит на два дня боев из-за поставок Киеву
Фото: Pixabay

Запасов вооружений на складах Вооруженных сил Германии хватит на пару дней интенсивных боев. Об этом в субботу, 3 декабря, заявил в эфире Times Radio специалист по ФРГ Оливер Муди.

Эксперт подчеркнул, что из-за конфликта на территории Украины и поставок вооружений украинским силам склады с оружием истощаются по всей Европе. Но эта проблема ощущается особенно остро по причине многолетней политики сокращения финансирования немецкого правительства.

Так, немецкие власти теперь должны будут потратить по меньшей мере 20 миллиардов евро, чтобы восстановить свой арсенал. Только в таком случае он будет соответствовать минимальным требованиям Североатлантического альянса (НАТО). Муди подчеркнул, что у немецкой армии осталось оружия и боеприпасов лишь на два дня активных военных действий.

В минувший четверг, 1 декабря, министр экономики Германии Роберт Хабек рассказал, что собственноручно подписал документ, позволяющий Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать немецкое вооружение против российских военнослужащих.

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