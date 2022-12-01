Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«На разрешении стоит моя подпись»: министр ФРГ признался в причастности к гибели российских солдат

Евгений Жуков
В мире
«На разрешении стоит моя подпись»: министр ФРГ признался в причастности к гибели российских солдат
Фото: gur.gov.ua

Министр экономики Германии Роберт Хабек рассказал, что собственноручно подписал документ, позволяющий Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать немецкое вооружение против российских военнослужащих. Об этом в четверг, 1 декабря, он заявил в интервью немецкому журналу Stern.

Помимо этого политик также добавил, что Украине необходимы военные поставки, по его словам, в их необходимости не стоит сомневаться.

Однако Хабек отметил, что понимает тяжесть решения, от которого «немалое количество из 300 тысяч русских новобранцев будет ранено или погибнет», в том числе от оружия, предоставленного ФРГ.

— Это я. На разрешении стоит моя подпись, — признался министр.

До этого сообщалось, что Соединенные Штаты подписали контракт с компанией Raytheon на сумму свыше 1,2 миллиарда долларов на покупку зенитных ракетных комплексов NASAMS, которые будут поставлены Украине. Уточняется, что производство и доставка NASAMS занимают почти два года, но армия и производители проводят работу, чтобы сократить этот срок.

Недавно секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов попросил предоставить Киеву ракеты дальностью действия свыше 800 километров.

Украина Оружие Россия Германия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Антибожье слово антипапы

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Учим сохранять наследие

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нет любви сильнее

Елена Гордеева
Елена Гордеева

Клубы объединили пенсионеров

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Арсенал демократии» выметается до сусеков

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Русский след в модном Доме

Все мнения
О проекте