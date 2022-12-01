«На разрешении стоит моя подпись»: министр ФРГ признался в причастности к гибели российских солдат

Фото: gur.gov.ua

Министр экономики Германии Роберт Хабек рассказал, что собственноручно подписал документ, позволяющий Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать немецкое вооружение против российских военнослужащих. Об этом в четверг, 1 декабря, он заявил в интервью немецкому журналу Stern.

Помимо этого политик также добавил, что Украине необходимы военные поставки, по его словам, в их необходимости не стоит сомневаться.

Однако Хабек отметил, что понимает тяжесть решения, от которого «немалое количество из 300 тысяч русских новобранцев будет ранено или погибнет», в том числе от оружия, предоставленного ФРГ.

— Это я. На разрешении стоит моя подпись, — признался министр.

До этого сообщалось, что Соединенные Штаты подписали контракт с компанией Raytheon на сумму свыше 1,2 миллиарда долларов на покупку зенитных ракетных комплексов NASAMS, которые будут поставлены Украине. Уточняется, что производство и доставка NASAMS занимают почти два года, но армия и производители проводят работу, чтобы сократить этот срок.

Недавно секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов попросил предоставить Киеву ракеты дальностью действия свыше 800 километров.