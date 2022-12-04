Русский язык в соцсетях Лободы вызвал возмущение пользователей в РФ и на Украине

Фото: Youtube / Скажи Гордеевой. Катерина Гордеева признана в РФ иноагентом

Украинскую поп-исполнительницу Светлану Лободу подвергли критике украинцы и высмеяли россияне за сообщение в одной из социальных сетей на русском языке.

Артистка опубликовала пост о том, что ее концерт в Вильнюсе состоится, несмотря на то, что его пришлось перенести на новую площадку. Украинские подписчики обрушились на певицу с упреками за использование русского языка, некоторые написали оскорбления в комментариях.

При этом российских комментаторов использование Лободой русского языка повеселило, они объяснили это тем, что русский язык «велик и могуч».

Исполнительница намерена дать в Литве ряд концертов в поддержку Украины. Однако местные власти выступили против, поскольку руководство прибалтийской страны считает репутацию артистки противоречивой, а ее отношение к действиям РФ на Украине — непонятным.

МИД Литвы рассчитывал объявить Лободу нежелательной в стране персоной, однако не нашел юридических оснований, пишет «Взгляд.ру». Было объявлено об отмене концертов, но затем продажу билетов возобновили.

Певец Данко недавно обрушился с критикой на Лободу. Он утверждает, что она является проектом, который был создан специально для русскоязычной аудитории, а вовсе не уникальной певицей.