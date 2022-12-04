Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Русский язык в соцсетях Лободы вызвал возмущение пользователей в РФ и на Украине

Егор Провоторов
Общество
Русский язык в соцсетях Лободы вызвал возмущение пользователей в РФ и на Украине
Фото: Youtube / Скажи Гордеевой. Катерина Гордеева признана в РФ иноагентом

Украинскую поп-исполнительницу Светлану Лободу подвергли критике украинцы и высмеяли россияне за сообщение в одной из социальных сетей на русском языке.

Артистка опубликовала пост о том, что ее концерт в Вильнюсе состоится, несмотря на то, что его пришлось перенести на новую площадку. Украинские подписчики обрушились на певицу с упреками за использование русского языка, некоторые написали оскорбления в комментариях.

При этом российских комментаторов использование Лободой русского языка повеселило, они объяснили это тем, что русский язык «велик и могуч».

Исполнительница намерена дать в Литве ряд концертов в поддержку Украины. Однако местные власти выступили против, поскольку руководство прибалтийской страны считает репутацию артистки противоречивой, а ее отношение к действиям РФ на Украине — непонятным.

МИД Литвы рассчитывал объявить Лободу нежелательной в стране персоной, однако не нашел юридических оснований, пишет «Взгляд.ру». Было объявлено об отмене концертов, но затем продажу билетов возобновили.

Певец Данко недавно обрушился с критикой на Лободу. Он утверждает, что она является проектом, который был создан специально для русскоязычной аудитории, а вовсе не уникальной певицей.

Украина Знаменитости Светлана Лобода Россия Литва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Александр Дудник
Александр Дудник

Герой романа — умный дом

Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нет любви сильнее

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Роман Бабанов
Роман Бабанов

Нужны свои процессоры

Все мнения
О проекте