«Просто поющие трусы»: Данко резко высказался о творчестве Лободы

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Певица Светлана Лобода много лет зарабатывала в России большие деньги. Она брала около 85 тысяч евро за одно выступление, а за некоторые корпоративы просила и намного больше.

По мнению певца Данко, украинскую артистку сильно переоценили, потому что она никогда не имела особых талантов.

— Она моталась, как говно в проруби, 25-й состав «ВИА Гры». Искала спонсора, нашла, какие-то люди нормальные ей написали песни неплохие, вложили в нее деньги, — заявил артист порталу Teleprogramma.pro.

Он подчеркнул, что Лобода является проектом, который был создан специально для русскоязычной аудитории, а вовсе не уникальной певицей.

— Причем это проект, она к нему никаких усилий не прикладывала вообще. Это просто поющие трусы, — высказался Данко.

Светлана Лобода не отличается любвеобильностью и выбирает мужчин определенного типажа. Такую характеристику артистке дала психолог Вероника Степанова. По ее словам, в настоящее время у певицы роман с женатым человеком, который оказывает активную поддержку Украине.