Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Просто поющие трусы»: Данко резко высказался о творчестве Лободы

Юлия Курганова
Общество
«Просто поющие трусы»: Данко резко высказался о творчестве Лободы
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Певица Светлана Лобода много лет зарабатывала в России большие деньги. Она брала около 85 тысяч евро за одно выступление, а за некоторые корпоративы просила и намного больше.

По мнению певца Данко, украинскую артистку сильно переоценили, потому что она никогда не имела особых талантов.

— Она моталась, как говно в проруби, 25-й состав «ВИА Гры». Искала спонсора, нашла, какие-то люди нормальные ей написали песни неплохие, вложили в нее деньги, — заявил артист порталу Teleprogramma.pro.

Он подчеркнул, что Лобода является проектом, который был создан специально для русскоязычной аудитории, а вовсе не уникальной певицей.

— Причем это проект, она к нему никаких усилий не прикладывала вообще. Это просто поющие трусы, — высказался Данко.

Светлана Лобода не отличается любвеобильностью и выбирает мужчин определенного типажа. Такую характеристику артистке дала психолог Вероника Степанова. По ее словам, в настоящее время у певицы роман с женатым человеком, который оказывает активную поддержку Украине.

Знаменитости жесткая критика Творчество Светлана Лобода Певцы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Даниил Путянин
Даниил Путянин

Чистый воздух — главное богатство

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сам себе инвестор

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Иезуитская ситуация с визами

Александр Лосото
Александр Лосото

Бухгалтерия против морали

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — красота зрелости

Сергей Ромашкин
Сергей Ромашкин

Туризм активно развивается

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Надежда без Шенгена

Все мнения
О проекте