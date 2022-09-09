«Возрастные кавказцы»: психолог назвала типаж мужчин, которые привлекают Лободу

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Певица Светлана Лобода не отличается любвеобильностью и выбирает мужчин определенного типажа. Такую характеристику артистке дала психолог Вероника Степанова.

— У нее есть тенденция встречаться с возрастными кавказцами и рожать от них. Соответственно, их надо скрывать, — убеждена эксперт.

По ее словам, в настоящее время у певицы роман с женатым человеком, который оказывает активную поддержку Украине. Психолог отметила, что с ним Лобода находится «на одной волне», передает «СтарХит».

До этого у Степановой вызвал сомнения ряд высказываний певицы Светланы Лободы. Своими мыслями она поделилась с подписчиками. Так, это касается заявлений артистки относительно «любимой бабулечки», которую та отдала в дом престарелых. Кроме того, психолога смутили «несостыковочки» в словах исполнительницы относительно ее отношения к присоединению Крыма.

Степанова добавила, что Лобода пытается казаться скромным человеком, но выглядит очень скучной и астеничной. Энергию, которой делится певица, психолог назвала «вялой».