«Бабулечку отдала в дом престарелых»: психолог Степанова раскрыла ложь Лободы

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Ряд высказываний певицы Светланы Лободы вызвали сомнения у психолога и блогерши Вероники Степановой. Своими мыслями она поделилась с подписчиками.

— Сразу несколько моментов позволяют схватить за язык: «Мы нашу любименькую бабулечку спасали, я ее так люблю, мы ее сейчас отдали в дом престарелых». То есть люблю бабулечку, которую отдала в дом престарелых! И таких нюансов множество, — высказалась блогерша, посмотрев интервью знаменитости в шоу «Скажи Гордеевой*».

Психолог обратила внимание на еще один момент. Журналист спросила певицу, с какой целью она, будучи украинкой, выступала в России, зная о присоединении Крыма.

— Я ж тогда маленькая была, говорит нам 39-летняя Лобода. И вообще, мол, Крым был так далеко. И вот такие несостыковочки считываются, и от них так противненько, — прокомментировала Степанова.

Она добавила, что Лобода пытается казаться скромным человеком, но выглядит очень скучной и астеничной. Энергию, которой делится певица, Степанова назвала «вялой», передает teleprogramma.pro.

До этого Степанова заявила, что брак актеров Павла Прилучного и Зепюр Брутян не продлится долго в силу особенностей их характеров.

*Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента.