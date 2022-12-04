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Терапевт Лишин рассказал, чем опасен бесконтрольный прием обезболивающих

Анастасия Харламова

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Общество
Терапевт Лишин рассказал, чем опасен бесконтрольный прием обезболивающих
Фото: shutterstock

Обезболивающие лекарства имеют разный эффект на организм, в зависимости от их действующего вещества. Бесконтрольный прием таких препаратов может привести к проблемам со здоровьем. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-терапевт Виктор Лишин.

По словам специалиста, препараты делятся на несколько групп:.

  • спазмолитики;
  • нестероидные противовоспалительные средства;
  • опиоидные;
  • обычные анальгетики.

— Каждый препарат имеет свои побочные эффекты и по-разному негативно влияет на здоровье человека. Например, анальгин при длительном приеме может разрушить зубную эмаль, — предупредил Лишин.

Терапевт отметил, что самыми распространенными побочными эффектами длительного приема обезболивающих медикаментов могут стать повреждение слизистой желудка и кровотечение, которые, в свою очередь, приводят к развитию гастрита и язвы. Особенно опасно пить обезболивающие натощак, подчеркнул врач.

Лишин рассказал, что длительный бесконтрольный прием обезболивающих препаратов может негативно повлиять на свертываемость крови.

— Сбои работы гемостаза — частое явление при бесконтрольном приеме обезболивающих лекарств, особенно если у человека есть предрасположенность к этому заболеванию, — пояснил медик.

По мнению терапевта, длительный прием конкретного обезболивающего препарата не может изменить эффективность лекарства. Такое явление свойственно антибиотикам, добавил Лишин.

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