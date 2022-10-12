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«Человек может резко пожелтеть»: терапевт Ярцева предупредила о серьезной опасности парацетамола

Иссалина Аюпова

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Общество
«Человек может резко пожелтеть»: терапевт Ярцева предупредила о серьезной опасности парацетамола
Фото: shutterstock

Безобидные препараты, которые люди используют при лечении обычного ОРВИ или гриппа, иногда влекут за собой серьезные последствия. Например, парацетамол является самым распространенным гепатотоксином. О том, что провоцирует бесконтрольный прием этого лекарства, «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Ирина Ярцева.

По ее словам, на практике врачи очень часто встречаются с токсическим гепатитом, который развился у пациента на фоне злоупотребления парацетамолом.

— Длительное употребление чрезмерной дозы парацетамола в качестве обезболивающего препарата может спровоцировать возникновение токсического гепатита, — предупредила Ярцева.

Она также рассказала, что происходит в организме при токсическом поражении.

— Разрушаются клетки печени, происходит резкий выброс ферментов печени в кровь, человек может резко пожелтеть, — объяснила врач.

Терапевт добавила, что иногда развитие токсического гепатита сопровождается спутанностью сознания, головокружениями и слабостью в теле.

А врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с «ВМ» рассказала, какие опасности таит в себе домашняя плесень и как она может попасть в организм. По мнению специалиста, главная угроза плесени в том, что из-за нее возникают тяжелые системные заболевания.

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