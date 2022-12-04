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Приметы и советы

США будут препятствовать поставкам иранских вооружений в Россию

Егор Провоторов
В мире
США будут препятствовать поставкам иранских вооружений в Россию
Фото: shutterstock

Соединенные Штаты намерены переключить свое внимание на «поставки» иранских вооружений России, а не на переговоры по восстановлению ядерной сделки, которая зашла в тупик. Об этом в субботу, 3 декабря, рассказал специальный представитель США по Ирану Роберт Малли в интервью агентству Bloomberg.

По словам специалиста, Тегеран якобы не заинтересован в ядерной сделке, поэтому Штаты решили сосредоточиться на «других вещах».

— Сейчас мы можем изменить ситуацию, пытаясь сорвать, задержать, сдержать и санкционировать поставки оружия в Россию, — подчеркнул Малли.

Дипломат отметил, что в настоящий момент абсолютно нецелесообразно возвращаться за стол переговоров, так как Иран якобы выдвигает неприемлемые для американской стороны требования, пишет РИА Новости.

В середине ноября замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что обвинения Ирана со стороны Запада в том, что страна поставляет России беспилотные летательные аппараты (БПЛА), не имеют под собой никаких оснований.

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