В МИД назвали безосновательными обвинения Ирана в поставках беспилотников России

Фото: МИД РФ

Обвинения Ирана со стороны Запада в том, что страна поставляет России беспилотные летательные аппараты (БПЛА), не имеют под собой оснований. Об этом в четверг, 17 ноября, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

— Вдохновители и соавторы политически ангажированных вбросов о якобы имевших место поставках беспилотных летательных аппаратов из Ирана в Россию в глубине души сами понимают всю безнадежность своих усилий, — рассказал дипломат.

Он отметил, что эти действия дискредитируют их как добросовестных участников СВПД.

По словам Вершинина, Москва разделяет мнение, которое озвучил официальный представитель иранского МИД Насер Канаани. Дипломат назвал обвинения Ирана в экспорте оружия в Россию для использования в спецоперации безосновательными. По мнению иранской стороны, их выдвигают те, кто таким образом желает оправдать свои незаконные поставки оружия Украине, передает РИА Новости.

5 ноября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Иран поставлял беспилотники в Россию в малых количествах еще за несколько месяцев до начала военной операции на Украине. При этом дипломат назвал ложной информацию о поставках в Россию иранских баллистических ракет.