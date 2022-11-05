Глава МИД Ирана рассказал о поставках беспилотников в Россию до начала СВО

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Иран поставлял беспилотники в Россию в малых количествах еще за несколько месяцев до начала военной операции на Украине. Об этом в субботу, 5 ноября, заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в интервью агентству Fars.

— Мы предоставили России небольшое количество беспилотников за несколько месяцев до войны на Украине, — отметил он.

При этом дипломат назвал ложной информацию о поставках в Россию иранских баллистических ракет. Помимо этого, министр подчеркнул, что украинская сторона в любой момент может предоставить доказательства применения беспилотников Ирана на территории Украины, сообщает ТАСС.

В материале «Вечерней Москвы» рассказали, почему России выгодно сотрудничество с Ираном. Политолог Сергей Маркелов в свою очередь перечислил факторы, которые повлияли на «перезагрузку» отношений с Ираном. В первую очередь это единственная страна в мире, которая длительное время жила под влиянием санкций. По словам политолога, ее опыт может помочь нам в решении подобных вопросов.

CNN со ссылкой на представителей одной из стран Запада сообщал, что Иран готовится к отправке в Россию около тысячи единиц оружия, включая баллистические ракеты малой дальности класса «земля — земля» и беспилотники. Согласно сообщению, последняя партия оружия, которую Тегеран якобы поставил Москве, включала в себя около 450 беспилотников, задействованных Россией на территории Украины.