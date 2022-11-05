Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Глава МИД Ирана рассказал о поставках беспилотников в Россию до начала СВО

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Глава МИД Ирана рассказал о поставках беспилотников в Россию до начала СВО
Фото: Unsplash

Иран поставлял беспилотники в Россию в малых количествах еще за несколько месяцев до начала военной операции на Украине. Об этом в субботу, 5 ноября, заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в интервью агентству Fars.

— Мы предоставили России небольшое количество беспилотников за несколько месяцев до войны на Украине, — отметил он.

При этом дипломат назвал ложной информацию о поставках в Россию иранских баллистических ракет. Помимо этого, министр подчеркнул, что украинская сторона в любой момент может предоставить доказательства применения беспилотников Ирана на территории Украины, сообщает ТАСС.

В материале «Вечерней Москвы» рассказали, почему России выгодно сотрудничество с Ираном. Политолог Сергей Маркелов в свою очередь перечислил факторы, которые повлияли на «перезагрузку» отношений с Ираном. В первую очередь это единственная страна в мире, которая длительное время жила под влиянием санкций. По словам политолога, ее опыт может помочь нам в решении подобных вопросов.

CNN со ссылкой на представителей одной из стран Запада сообщал, что Иран готовится к отправке в Россию около тысячи единиц оружия, включая баллистические ракеты малой дальности класса «земля — земля» и беспилотники. Согласно сообщению, последняя партия оружия, которую Тегеран якобы поставил Москве, включала в себя около 450 беспилотников, задействованных Россией на территории Украины.

Оружие Иран Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как общаться с нашими умершими родными

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Молодежь перенимает опыт

Все мнения
О проекте