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CNN: Иран собрался отправить в Россию около тысячи единиц оружия

Евгений Белоусов
В мире
CNN: Иран собрался отправить в Россию около тысячи единиц оружия
Фото: Пресс-служба Совфеда

Иран готовится к отправке в Россию около тысячи единиц оружия, включая баллистические ракеты малой дальности класса «земля — земля» и беспилотники. Об этом во вторник, 1 ноября, сообщает CNN со ссылкой на представителей одной из стран Запада.

Согласно сообщению, последняя партия оружия, которую Тегеран якобы поставил Москве, включала в себя около 450 беспилотников, задействованных Россией на территории Украины.

Новая партия иранского оружия якобы будет доставлена в Россию еще до конца этого года, утверждает телеканал.

Евросоюз 20 октября ввел санкции в отношении производителя иранских беспилотников Shahed Aviation Industries и трех генералов этой страны. Рестрикции были введены якобы за поставки вооружения в Россию.

После этого глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе телефонного разговора с главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем заявил, что республика не поставляет БПЛА в Россию для их использования на Украине.

19 октября заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что обвинения западных стран в экспорте Тегераном своих беспилотников в Россию являют собой очередной пример дезинформации.

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